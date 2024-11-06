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15:18, 6 ноября 2024Наука и техника

США провели пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск МБР Minuteman III без снаряжения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Соединенные Штаты провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила база Космических сил США Ванденберг, передает РИА Новости.

Отмечается, что совместная группа специалистов Военно-воздушных (ВВС) и Военно-морских сил США обеспечили запуск ракеты без снаряжения.

Ракету LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение ВВС США в 1970 году. Она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США. Дальность ракеты составляет 13 тысяч километров.

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В июле источник Bloomberg сообщал, что стоимость создания новейшей американской МБР LGM-35 Sentinel, которая должна заменить Minuteman III, выросла на 81 процент по сравнению с первоначальными расчетами. Работы над Sentinel обойдутся в 141 миллиард долларов.

В июне стало известно, что в США провели тестовый пуск перспективной головной части МБР с боевым блоком Mk.21A. Новый компонент может получить ракета Sentinel.

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