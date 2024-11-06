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04:16, 6 ноября 2024Мир

Трамп увеличил отрыв от Харрис по голосам выборщиков

AP: Трамп увеличил отрыв от Харрис по голосам выборщиков, набрав 95 против 35
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sammy Minkoff / Global Look Press

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличивает отрыв от соперницы от Демократической партии Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, пишет The Associated Press (AP).

По данным издания, он набирает 95 против 35 у Харрис. Для победы на выборах главы государства одному из кандидатов нужно получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с украинским президентом Дональд Трамп написал, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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