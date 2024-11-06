AP: Трамп увеличил отрыв от Харрис по голосам выборщиков, набрав 95 против 35

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличивает отрыв от соперницы от Демократической партии Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, пишет The Associated Press (AP).

По данным издания, он набирает 95 против 35 у Харрис. Для победы на выборах главы государства одному из кандидатов нужно получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с украинским президентом Дональд Трамп написал, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.