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18:34, 6 ноября 2024Мир

В Белом доме раскрыли причину скорого звонка Трампу от Байдена и Харрис

NBC: Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу, чтобы признать поражение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: The White House / Reuters

Действующий президент США Джо Байден и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис готовятся в скором времени позвонить победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу, чтобы признать поражение. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что Байден и Харрис планируют связаться с Трампом отдельно друг от друга. При этом в 2020 году, когда Трамп проиграл очередные президентские выборы, республиканец не звонил и не поздравлял своего соперника, демократа Джо Байдена.

По предварительным результатам, Трамп одержал победу на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, за неделю до планируемых собраний коллегий выборщиков в каждом федеральном штате.

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