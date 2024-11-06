В Кремле напомнили о временах почти равных бюджетов России и Нью-Йорка

Песков: 24 года назад бюджет РФ был лишь немного больше, чем у Нью-Йорка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» напомнил о временах, когда бюджеты России и Нью-Йорка были почти равны, и обратил внимание на то, что за прошедшие с тех пор 24 года экономика страны вошла в мировой топ-5 по объему ВВП. Об этом сообщает ТАСС.

«В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорк. Были такие времена, и это было совсем недавно», — отметил представитель Кремля. По его словам, Россия, «страна, которая выжила на обломках Советского Союза», проделала с тех пор гигантский путь.

ВВП России по паритету покупательной способности составил в 2023 году 6,45 триллиона долларов. По этому показателю отечественная экономика находится на четвертом месте в мире.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых в сфере экономики стран, поскольку Россия давно уже демонстрирует лучшую в сравнении с результатами государств этой шкалы динамику.