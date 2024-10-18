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13:59, 18 октября 2024Экономика

Российский министр призвал пересмотреть понятия о развивающихся и развитых странах

Силуанов: Россия давно опережает развитые страны по экономическим показателям
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Понятия развивающихся и развитых в сфере экономики стран следует пересмотреть, поскольку Россия давно уже демонстрирует лучшую в сравнении с результатами государств этой шкалы динамику. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия страна со сформировавшейся экономикой, доходами», — сказал министр. Говоря об озвученном им призыве, Силуанов указал, что показатели отечественной экономики опережают показываемые постсоветскими странами, «которые считаются развитыми, исходя из тех цифр, которые мы видим».

Как стало известно в четверг, 17 октября, Всемирный банк (ВБ) в третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России, подняв его до 3,2 процента с июньских 2,9 процента. До этого в апреле речь шла о росте экономики в 2024 году на 2,2 процента, в январе — на 1,3 процента.

По данным того же ВБ, РФ по итогам 2023 года вошла в мировой топ-10 по размеру торгового профицита, уступив только Китаю, Германии, Ирландии, Сингапуру, Швейцарии и Саудовской Аравии. ВВП России по паритету покупательной способности составил в том же году 6,45 триллиона долларов. По этому показателю отечественная экономика находится на четвертом месте в мире.

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      Дмитрий Воронин
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