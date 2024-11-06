В «Ростехе» рассказали о ремонтопригодности Т-90М

«Ростех»: Т-90М превосходит западные танки по ремонтопригодности

Российские танки Т-90М «Прорыв», которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), превосходят западные машины по ремонтопригодности. О преимуществах танка рассказали в «Ростехе».

Отмечается, что специалисты «Уралвагонзавода», который выпускает Т-90М, работают на сборных пунктах поврежденной техники у передовой. Они восстанавливают машины, которые экипажи не могут отремонтировать самостоятельно. Всего в ремонтных бригадах «Ростеха» на линии фронта работают более тысячи человек, которые помогают собирать отзывы от военных для улучшения техники и вооружения.

«Российские танки благодаря их конструктивным особенностям удается восстанавливать тогда, когда иностранные машины уже с гарантией годятся только на металлолом. При этом простой ремонт может проводиться силами самого экипажа», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что некоторые танки Вооруженных сил (ВС) России продолжают выполнять задачи после неоднократных ремонтов. При этом они также эффективны, как и новые машины. В госкорпорации отметили, что из-за нерациональных конструкторских решений западная техника не приспособлена к «гаражному» ремонту.

В октябре командир танкового взвода ВС России с позывным Чиж сообщил, что Т-90М может выдержать несколько ударов противотанковыми ракетами.