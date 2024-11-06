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11:03, 6 ноября 2024Наука и техника

Microsoft представит ИИ-сервис Windows Intelligence

Microsoft из-за Apple переименует свои ИИ-сервисы Copilot
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

Корпорация Microsoft объединит свои сервисы искусственного интеллекта (ИИ) под одним брендом. Об этом сообщает издание Windows Central.

Специалисты обнаружили в системном коде Windows 11 упоминание Windows Intelligence. По версии журналистов медиа, таким образом Microsoft в недалеком будущем будет называть все свои ИИ-сервисы и инструменты. Новое название представят на смену Copilot.

Журналисты напомнили, что само по себе название Copilot не является оригинальным. Под этим наименованием обозначали инструмент автозаполнения кода на Github, который раньше называли Bing Chat. Также специалисты полагают, что Microsoft пойдет на ребрендинг своих сервисов из-за Apple.

В материале говорится, что сервисы ИИ от производителя Mac и iPhone имеют название Apple Intelligence. По мнению авторов, оно является более понятным и запоминающимся для пользователя, чем Copilot. В этой связи Microsoft якобы собирается провести ребрендинг своего сервиса.

В заключении говорится, что Microsoft не будет окончательно отказываться от Copilot — название перейдет к одному из инструментов на основе ИИ.

В начале ноября стало известно, что Microsoft в очередной раз отложила выпуск ИИ-функции Recall для Windows 11. В компании рассказали, что ей нужно время для доработки инструмента.

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