Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 6 ноября 2024Бывший СССР

Захарова описала Зеленского поговоркой «ласковое дитя двух мамок сосет»

Захарова описала поздравление Зеленского Трампу поговоркой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова описала поздравление президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу поговоркой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова привела слова Зеленского о том, что он ценит политику Трампа. Кроме того, он заявил, что Украина рассчитывает на двухпартийную поддержку.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — подытожила Захарова. Других комментариев официальный представитель МИД не привела.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Помимо вышесказанного, он также выразил надежду на личную встречу для обсуждения укрепления партнерства США и Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      Известный демократ описал победу Трампа фразой «нам надрали зад»

      Путин назвал влияющий на освоение российской Арктики фактор

      Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

      Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

      Американист назвал три причины поражения Харрис на выборах президента США

      Ученые из России начали «видеть» людей сквозь стены

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше