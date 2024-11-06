Захарова прокомментировала победу Трампа на выборах в Telegram-канале

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Комментарий она сделала в своем Telegram-канале.

«Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим», — написала дипломат.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полезное для России качество Трампа. По его словам, оно заключается в том, что американский политик не любит тратить деньги «на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации».

До этого Трамп объявил о своей победе. Он заявил, что его успех стал «политической победой, которой прежде не знала история США».