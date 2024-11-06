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00:43, 6 ноября 2024Мир

Захарова прокомментировала запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

Захарова высмеяла запрет на проверку документов у голосующих в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала законодательный запрет для сотрудников избирательных участков проверять документы у тех, кто проходит голосовать, высмеяв «американскую демократию».

По ее словам, когда избиратель приходит голосовать, у него спрашивают лишь имя и дату рождения, поверив ему на слово, а в том случае, если он пытается показать сотрудникам избирательных комиссий удостоверяющий личность документ, они отворачиваются, поскольку не могут нарушить введенный в сентябре запрет на проверку документов.

«С другой стороны, если они пол определяют "со слов больного", то и бюллетени должны раздавать без проверки документов. Американская демократия», — резюмировала дипломат.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США. По его мнению, больше голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но победу присудят его оппоненту Камале Харрис.

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