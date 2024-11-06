«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче Кубка России

«Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

«Зенит» разгромил «Ахмат» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Клаудиньо, Матео Кассьерра и Александр Соболев.

Перед началом матча болельщики команды из Санкт-Петербурга развернули баннер с надписью «40 лет — эпоха или миг». Таким образом фанаты отметили годовщину победы «Зенита» в чемпионате СССР в 1984 году.

Ответный матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» состоится 27 ноября. Встреча пройдет в Грозном.