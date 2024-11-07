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14:49, 7 ноября 2024Ценности

32-летняя Селена Гомес показала лицо без макияжа

Актриса Селена Гомес показала естественную внешность на видео
Екатерина Ештокина

Кадр: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница предстала перед камерой на фоне белых стен в майке, отказавшись от бюстгальтера. При этом звезда собрала темные волосы в хвост и не наносила макияж, продемонстрировал натуральную кожу без косметических дефектов. Ее образ дополнили серьги-гвоздики.

В октябре Селена Гомес показала прыщи на лице со словами «моя кожа мне не по зубам». На размещенном кадре было видно, что на ее лице присутствует минимальное количество косметики.

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