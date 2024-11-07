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19:19, 7 ноября 2024Из жизни

Из парка сбежали 25 тигров

В национальном парке Рантхамбор в Индии пропали 25 из 75 тигров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Frida Lannerström / Unsplash

За год из национального парка Рантхамбор в Индии пропала треть тигров. Об этом пишет The Hindu.

О необъяснимом сокращении популяции с 75 до 50 особей заявил главный инспектор дикой природы штата Раджастхан Паван Кумар Упадхай. Подобные цифры были озвучены впервые. Ранее сообщалось о пропаже 13 тигров в Рантхамборе в период с января 2019 года по январь 2022 года. Вероятнее всего, они сбежали.

5 ноября 2024 года департамент дикой природы сформировал комитет из трех человек для расследования произошедшего. Группа рассмотрит записи с камер наблюдения и порекомендует меры в случае обнаружения каких-либо упущений со стороны должностных лиц. Основное внимание уделяется поиску 14 тигров, которых не видели с 17 мая по 30 сентября этого года.

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В официальном приказе, изданном 4 ноября, говорится, что сообщения о пропавших тиграх неоднократно появлялись в отчетах по мониторингу Рантхамбора. «Согласно отчету от 14 октября 2024 года, 11 тигров числятся пропавшими без вести уже более года и имеются ограниченные данные об исчезновении еще 14 особей. Учитывая обстоятельства, был создан следственный комитет для расследования исчезновения тигров в Рантхамборе», — говорится в приказе.

Сотрудники парка заявили, что Рантхамбор сталкивается с проблемами из-за перенаселенности тиграми, что приводит к дракам за территорию. Парк площадью 900 квадратных километров с трудом может прокормить 75 тигров и их детенышей. Парк может безопасно содержать лишь около 40 взрослых тигров.

Ранее сообщалось, что в Индии жители села в штате Раджастхан поймали тигра, который растерзал местного пастуха. Выяснилось, что это было животное из национального парка Рантхамбор, имеющее обозначение T-86.

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