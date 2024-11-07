Лавров объяснил способы неоколониальной политики Запада в Центральной Азии

Лавров: Запад ведет неоколониальную политику в Центральной Азии

Страны Запада ведут неоколониальную политику, развивая свои инвестиции в странах Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, страны Запада рассматривают азиатские страны бывшего СССР как сферу геополитического влияния. «Не секрет, что западники обусловливают свои инвестиции в регион и расширение доступа товаров из стран Центральной Азии на свои рынки требованиями соблюдения незаконных антироссийских ограничений», — сообщил он.

Он добавил, что это мера для принуждения введения санкций против России. Кроме того, Лавров выделил введение вторичных санкций в случае неисполнения пункта выше.

Ранее Лавров заявил, что Россия предоставила Казахстану свои предложения по строительству первой атомной электростанции (АЭС) на территории республики. «Россия уже внесла свои предложения. Мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики», — заявил он.