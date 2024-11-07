Лавров заявил об отсутствии у Киева готовности к политико-дипломатическому инструментарию

Лавров: у Киева нет готовности к политико-дипломатическому инструментарию

У Украины и поддерживающих ее стран нет готовности к использованию политико-дипломатического инструментария для решения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы и сегодня отдаем предпочтение политико-дипломатическому инструментарию, наши предложения были озвучены [президентом России] Владимиром Путиным в ходе упомянутого мной выступления в МИД 14 июня — они хорошо известны», — объяснил глава внешнеполитического ведомства страны.

7 ноября стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план завершения украинского конфликта. Он предполагает в том числе заморозку линии фронта, вдоль которой появится демилитаризованная зона.

На сообщения о новом мирном плане советников Трампа отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложения американской стороны носят абстрактный характер.