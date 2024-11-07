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14:14, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил влияние Трампа на прекращение конфликта на Украине

Лукашенко: прекращение конфликта на Украине будет зависеть не только от Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Прекращение конфликта на Украине будет зависеть не только от избранного президента США Дональда Трампа, ранее заявлявшего о намерении прекратить боевые действия, но и от многих других стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит «БелТА».

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — сказал белорусский лидер.

Он также призвал скептически относиться к заявлениям, сделанным политиком во время предвыборной кампании. По словам Лукашенко, если американские власти захотят обеспечить «мир и покой» в Европе, Минск будет этому способствовать.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение американского лидера слишком простым для такой сложной проблемы.

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