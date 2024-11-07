Москвич решил переделать квартиру под хостел и разгневал соседей

Москвич разделил квартиру на три студии и привлек внимание Мосжилинспекции

Житель района Северное Медведково в Москве разделил двухкомнатную квартиру на три студии, чтобы сделать из нее хостел. Ремонтом он разгневал соседей, которые обратились в Мосжилинспекцию, сообщает РИА Новости.

Житель дома на Широкой улице с квартирой на первом этаже устроил там ремонт, после чего соседи увидели объявления об открытии хостела по данному адресу.

Проверить факты, указанные в жалобе соседей, жилищные инспекторы смогли только по решению суда. Когда они проникли в квартиру, то увидели незаконную перепланировку. Во всех помещениях были демонтированы проектные и возведены новые перегородки, в каждой комнате обустроены совмещенные санузлы и кухни-ниши.

Собственника привлекли к административной ответственности. Его обязали убрать помещения для хостела, однако мужчина не сделал этого. В результате Мосжилинспекции пришлось обратиться в суд, который обязал вернуть квартиру в надлежащий вид.

Ранее аналогичная история произошла в квартире москвича из района Щербинка. Он превратил одну квартиру в четыре студии, из-за чего соседи пожаловались в Мосжилинспекцию. Мужчину обязали привести помещение в первоначальный вид.