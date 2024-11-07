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19:44, 7 ноября 2024Россия

Началось выступление Путина на Валдайском форуме

Путин начал выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что выступление Путина будет носить мировоззренческий характер. Представитель Кремля также допустил, что президент может затронуть тему выборов в США, состоявшихся 5 ноября.

В 2023 году выступление Путина на «Валдае», включая ответы на вопросы, продлилось почти четыре часа. В нем президент затронул темы строительства нового мира, конфликта на Украине, отношений с Западом, ядерного щита России и другие вопросы.

ЖЗЛ
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