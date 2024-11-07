Началось выступление Путина на Валдайском форуме

Путин начал выступление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

Тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что выступление Путина будет носить мировоззренческий характер. Представитель Кремля также допустил, что президент может затронуть тему выборов в США, состоявшихся 5 ноября.

В 2023 году выступление Путина на «Валдае», включая ответы на вопросы, продлилось почти четыре часа. В нем президент затронул темы строительства нового мира, конфликта на Украине, отношений с Западом, ядерного щита России и другие вопросы.