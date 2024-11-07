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13:56, 7 ноября 2024Путешествия

Направлявшиеся в Израиль россияне ожидали рейс более двух суток из-за проблем с самолетом

Направлявшиеся в Тель-Авив пассажиры Red Wings ожидали рейс более двух суток
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Направлявшиеся в Израиль пассажиры российской авиакомпании Red Wings ожидали рейс более двух суток из-за проблем с самолетом. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что лайнер должен был вылететь из московского аэропорта Жуковский в Тель-Авив еще в 6 утра вторника, 5 ноября. Однако рейс неоднократно переносился.

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Представители перевозчика объяснили такую длительную задержку заменой лобового стекла самолета и ограничениями полетов в воздушном пространстве Израиля. Спустя некоторое время вылет перенесли в другую столичную авиагавань — Домодедово.

Пассажирам, ожидающим рейса, предоставили гостиницу. В итоге рейс вылетел в четверг, 7 ноября, но не в 7 утра, как было ранее заявлено авиакомпанией, а в 12:15 по Москве.

Ранее летевший в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом аэропорту. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в курортный город из Москвы Airbus A312. 42-летняя женщина потеряла сознание во время рейса.

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