Орбан заявил о больших надеждах после разговора с Трампом

Орбан: провел телефонный разговор с Трампом, у нас большие планы на будущее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем первом телефонном разговоре с Дональдом Трампом после того, как тот одержал победу на выборах президента США. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!», — написал Орбан.

До этого Трампу позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время беседы Эрдоган поздравил Трампа с победой. Он также выразил пожелания в контексте развития сотрудничества между Турцией и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Трампом. «Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — добавил он.