В России предрекли новые попытки ВСУ прорваться через границу

Необходимо внимательно охранять границу России, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, постараются устроить новые провокации, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О возможных попытках украинской армии прорваться через российскую государственную границу депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Я думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский попробует ударить куда-то в Брянск, Белгород, чтобы показать Европе, что они проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия. Надо очень внимательно охранять нашу границу, потому что они постараются устроить какую-нибудь провокацию на границе», — поделился Колесник.
Депутат отметил, что в ДНР украинская армия отступает, именно поэтому Зеленский попробует прорваться через границу.
Ранее ВСУ потеряли танк при новой попытке прорваться в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ). По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные отразили четыре контратаки украинских войск в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвали атаку в направлении населенного пункта Новая Сорочина.