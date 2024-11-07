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14:33, 7 ноября 2024Бывший СССР

В России предрекли новые попытки ВСУ прорваться через границу

Депутат Колесник предрек новые провокации ВСУ на границе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Необходимо внимательно охранять границу России, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, постараются устроить новые провокации, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О возможных попытках украинской армии прорваться через российскую государственную границу депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский попробует ударить куда-то в Брянск, Белгород, чтобы показать Европе, что они проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия. Надо очень внимательно охранять нашу границу, потому что они постараются устроить какую-нибудь провокацию на границе», — поделился Колесник.

Депутат отметил, что в ДНР украинская армия отступает, именно поэтому Зеленский попробует прорваться через границу.

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Ранее ВСУ потеряли танк при новой попытке прорваться в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ). По данным ведомства, за минувшие сутки российские военные отразили четыре контратаки украинских войск в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвали атаку в направлении населенного пункта Новая Сорочина.

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