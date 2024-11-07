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10:22, 7 ноября 2024Спорт

Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Президент абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Никто не заслуживает этого больше, чем он. Это один из самых трудолюбивых людей, которых я встречал. Это карма, дамы и господа! Он заслужил», — заявил Уайт.

Также глава UFC опубликовал коллаж с Трампом и чемпионским поясом организации. «Поздравляю, мой друг», — написал Уайт.

Ранее стало известно, что Трамп посчитал уникальной свою победу на президентских выборах в США. «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул политик.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, победу одержал Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря.

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