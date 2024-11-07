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20:40, 7 ноября 2024Мир

Путин назвал расизмом стереотип о «цивилизованном Западе»

Путин: стереотип о «цивилизованном Западе» и варварстве других — это расизм
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Стереотип о «цивилизованном Западе» и якобы «варварстве» других народов является расистской идеологией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались определенные стереотипы, некая иерархия, что есть развитый Запад, где существуют прогрессивное человечество и та универсальная цивилизация, к которой все люди должны стремиться. А еще есть отсталые, нецивилизованные народы, какие-то варвары. Они должны лишь беспрекословно слушать, что им говорят, и действовать согласно указаниям тех, кто якобы стоит выше этих народов в иерархии», — отметил российский лидер.

По словам Путина, такое восприятие мира является «грубым колониальным подходом», созданным для эксплуатации мирового большинства. Он указал также на то, что «эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих людей», и она является серьезным ментальным препятствием для гармоничного развития всего мира.

Ранее Путин заявил, что в мире идет не просто схватка за власть, а столкновение целых стран и народов. По его словам, от исхода этого столкновения зависит возможность построения «мироздания, которое позволит развиваться всем».

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