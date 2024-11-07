Путин заявил об идущем столкновении стран и народов

Путин: в мире идет не просто схватка за власть, а столкновение народов

В мире идет не просто схватка за власть, а столкновение целых стран и народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», — сказал российский лидер.

По словам Путина, от исхода этого столкновения зависит возможность построения «мироздания, которое позволит развиваться всем».

В июле Путин заявил, что элиты стран «золотого миллиарда» ожесточенно сопротивляются усилиям членов БРИКС, деятельность которых направлена на создание многополярного мирового порядка.