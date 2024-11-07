Путин охарактеризовал президентов США

Путин назвал президентов США, с которыми работал, интересными людьми

Президент РФ Владимир Путин назвал всех американских лидеров, с которыми работал, интересными людьми. Об этом он упомянул в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Вы знаете, ведь вообще они все — интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался бы на вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно каким-то ничтожным или глупым, неинтересным человеком», — отметил Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин и одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера. До этого политолог Сергей Марков в беседе заявил, что Трамп может позвонить Путину и Зеленскому и убедить обоих прекратить боевые действия.

7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковрассказал, что Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом. По словам представителя Кремля, США являются недружественной страной, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России.