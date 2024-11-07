Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 7 ноября 2024Мир

Путин оценил возможность использования Западом ядерного оружия

Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Никто не может дать гарантий, что страны Запада не задействуют ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом», — подчеркнул российский президент.

Он напомнил, что западный либерализм продемонстрировал абсолютную нетерпимость к любой из альтернативных идеологий, а также к любой независимой мысли.

Путин добавил, что даже на фоне всего происходящего Россия не видит в западных странах своих врагов и не ставит вопрос «мы или они». По его словам, именно Запад придерживается подобной политики в отношении Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО словами «с какого перепугу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше