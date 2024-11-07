Путин оценил возможность использования Западом ядерного оружия

Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие

Никто не может дать гарантий, что страны Запада не задействуют ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом», — подчеркнул российский президент.

Он напомнил, что западный либерализм продемонстрировал абсолютную нетерпимость к любой из альтернативных идеологий, а также к любой независимой мысли.

Путин добавил, что даже на фоне всего происходящего Россия не видит в западных странах своих врагов и не ставит вопрос «мы или они». По его словам, именно Запад придерживается подобной политики в отношении Москвы.