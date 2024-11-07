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21:30, 7 ноября 2024Россия

Путин высказался об отношениях России и США после холодной войны

Путин: США не захотели избавиться от блокового мышления после холодной войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об отношениях России и США после холодной войны. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

По его словам, после окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление. Однако Соединенным Штатам это было не нужно. «Видимо, они подиспугались, что контроль за Европой ослабнет, и усилили этот контроль. Мне кажется, все равно это приведет к ослаблению подчиненности вассальной», — сказал он. Политик добавил, что европейские страны-члены НАТО во вред своим интересам совершают действия на пользу американской политике и экономике.

Ранее президент России заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство. Наступает в некотором смысле момент истины, так как прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заключил он.

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