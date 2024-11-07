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19:34, 7 ноября 2024Силовые структуры

Следователи завершили расследование дела против банды силовиков из 90-х

СК завершил расследование дела банды силовиков, убивавших людей с 1990-х годов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Следственный комитет (СК) России завершил следственные действия по уголовному делу банды киллеров, в которой состояли бывшие сотрудники силовых структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Объем дела насчитывает более 80 томов. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами и вещественными доказательствами.

Всего по делу проходят 14 фигурантов, которым предъявлено обвинение по статьям о похищении людей и расправе за период с 1998 по 2023 год. Уголовное дело в отношении 11 из них выделено в отдельное производство.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании 15 членов банды, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов, 6 декабря. Среди задержанных оказались действующие и уволившиеся сотрудники правоохранительных органов.

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