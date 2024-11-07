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14:33, 7 ноября 2024Силовые структуры

Суд разрешил блогеру Чекалину общаться с родным братом

Мосгорсуд разрешил блогеру Чекалину общаться с родным братом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мосгорсуд разрешил блогеру Артему Чекалину, обвиненному в нелегальном выводе из страны более 250 миллионов рублей, общаться с родным братом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалина Константина Третьякова.

Постановление в части общения блогера с близкими родственниками было изменено, но домашний арест Чекалину и его бывшей жене Валерии, более известной как Лерчек, суд не отменил — их заключение продлится до 26 ноября.

Дело в отношении Чекалиных возбудили по статье 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. Ущерб российскому бюджету может превышать 500 миллионов рублей. Свою вину Чекалины не признали.

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