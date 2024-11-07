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09:13, 7 ноября 2024Мир

В Демократической партии США призвали преодолеть отвращение к Трампу

Axios: в Демпартии обсуждают изменение подхода к Трампу в ходе его нового срока
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Демократической партии США обсуждают изменение подхода к победившему на выборах президента Дональду Трампу в ходе его нового срока. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание передает слова неназванного демократа из Палаты представителей, призвавшего свою партию преодолеть «идею, которую они называют "синдромом отвращения к Трампу"».

«Демократы просто буквально атаковали все, что он делал. Мы никогда ни с чем не соглашались, никогда не отдавали ему должное, никогда не могли сказать: "На самом деле охрана границы — это хорошая идея, просто я не согласен с тем, как он это делает"», — добавил конгрессмен.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что действующий президент США Джо Байден планирует посетить церемонию инаугурации Трампа.

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