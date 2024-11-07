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07:06, 7 ноября 2024Экономика

В России перечислили профессии со снизившимся эйджизмом

«Зарплата.ру»: в РФ стали чаще присматриваться к возрастным токарям и водителям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / Fotodom  

На фоне сохраняющейся острой нехватки квалифицированных специалистов российские работодатели стали чаще присматриваться в возрастным работникам. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного аналитиками исследовательского центра «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эксперты проанализировали в общей сложности 302 тысячи резюме, размещенных на сервисе. По итогам исследования выяснилось, что российские работодатели стали чаще присматриваться к возрастным соискателям. Доля просмотров резюме кандидатов от 41 до 50 лет за последние два года выросла на два процентных пункта (п.п.) — с 22 до 24 процентов, от 51 до 60 лет — также на 2 п.п., с 9 до 11 процентов.

По наиболее дефицитным профессиям изменения достигают больших значений. Речь идет, в частности, о фрезеровщиках, токарях, наладчиках оборудования, водителях категорий C, Д и E, врачах, учителях и продавцах. В отношении представителей этих профессий на российском рынке труда заметнее всего снизился эйджизм. По вышеперечисленным специальностям просмотры резюме возрастных кандидатов увеличились на 24 процента в сравнении с прошлогодним показателем.

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Чуть менее заметную динамику аналитики зафиксировали в ряде других профессий. Так, количество просмотров резюме возрастных швей, поваров, сварщиков, разнорабочих, строителей, грузчиков, дворников, слесарей и электромонтажников за год увеличилось на 10 процентов. Речь идет о профайлах кандидатов старше 40 лет. А вот возрастным PR-менеджерам, маркетологам, системным администраторам и инженерам-экологам работодатели по-прежнему доверяют гораздо меньше, чем более молодым конкурентам. В этих профессиях доля просмотров резюме кандидатов 21-40 лет значительно ниже в сравнении с профайлами соискателей старше 40 лет — 68 против 32 процентов.

Ранее аналитики сервиса по подбору персонала «Работа.ру» со ссылкой на опрошенных участников рынка сообщили, что большинство (67 процентов) российских работодателей положительно относятся к возрастным соискателям из-за их большей заинтересованности в долгой работе на новом месте. К числу других достоинств подобных кандидатов 66 процентов отнесли ответственное отношение к работе, а 68 процентов — их богатый опыт.

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