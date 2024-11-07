В США раскрыли главный страх Америки и Европы из-за Украины

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: США и Европа боятся поражения Украины

США и Европа боятся приближающегося военного поражения Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — сказал эксперт.

По словам Джонсона, все заявления западных стран о «слабой России» давно развенчались и окончание украинского конфликта не за горами.

Ранее в парламенте Великобритании заявили, что победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп может урегулировать украинский конфликт, урезав помощь Киеву.