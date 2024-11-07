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19:18, 7 ноября 2024Мир

В США раскрыли главный страх Америки и Европы из-за Украины

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: США и Европа боятся поражения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

США и Европа боятся приближающегося военного поражения Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Сейчас это становится настолько очевидным, что в Вашингтоне и в Европе реально боятся поражения Украины. Она может проиграть до конца года», — сказал эксперт.

По словам Джонсона, все заявления западных стран о «слабой России» давно развенчались и окончание украинского конфликта не за горами.

Ранее в парламенте Великобритании заявили, что победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп может урегулировать украинский конфликт, урезав помощь Киеву.

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