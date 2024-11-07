Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

Во время шоу Навки на арене над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

Во время шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЦВБП-медиа».

По информации источника, организаторы не успели перекрасить лед после матча красно-белых. Отмечается, что представления Навки проходят на арене «Мегаспорт», которая является домашней для хоккейного «Спартака».

Ранее Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Навка попросила выделить 29 540 000 рублей, а также софинансирование в размере 134 760 940 рублей. В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 31 очко после 22 матчей. Лидирует ярославский «Локомотив» с 44 очками.