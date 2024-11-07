Врач развеяла популярные мифы о здоровье щитовидной железы

Врач Звенигородская: поездки на море не защищают от болезней щитовидной железы

Эндокринолог Центра репродукции «Линия жизни» Александра Звенигородская развеяла мифы о здоровье щитовидной железы. Несколько популярных заблуждений она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам доктора, некоторые люди считают, что поездки на море полезны для щитовидной железы, так как в морском воздухе больше йода. Однако врач заверила, что человек не может усваивать йод из воздуха, поэтому пребывание на море не защищает от заболеваний этого органа.

Еще одним мифом Звенигородская назвала утверждения о том, что солнечные лучи благотворно влияют на состояние щитовидной железы. Длительное пребывание на солнце может привести к ожогам или тепловому удару, предупредила врач.

Она добавила, что людям, у которых есть некоторые проблемы со щитовидной железой, стоит избегать длительного нахождения под солнцем, так как это может спровоцировать тиреотоксический криз — способное привести к коме и смерти осложнение диффузного токсического зоба, то есть заболевания щитовидной железы, также известного как Базедова болезнь, при котором количество гормонов щитовидной железе превышено.

Ранее эндокринолог Вероника Курова назвала висцеральный жир одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа. По словам врача, при висцеральном ожирении жир накапливается вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника.