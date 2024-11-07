Жители курского приграничья рассказали об отъезде из домов в тапках и халатах

Семья Шапкиных из Коренево рассказала, как уезжала из дома в тапках и халатах

Во время начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области супруги Анна и Андрей Шапкины были вынуждены покидать свои дома в тапках и халатах. Об этом они рассказали «Известиям».

«6-го [августа] мы уже после работы приехали в девять вечера. Нам дети позвонили и сказали: "Срочно уезжайте оттуда". Когда уже пошла пулеметная очередь, начали "Грады" работать. И мы родителей забрали, у нас есть родители пожилые. Уезжали быстро», — рассказала женщина.

Она вместе с мужем успела взять с собой только сумку с документами, которая изначально была подготовлена. Супруг Анны 7 августа вернулся домой, чтобы покормить оставшихся животных и закрыть их — семья из Коренево тогда думала, что надолго покидать дом ей не придется.

Ранее жители Суджи Иван и Светлана Савченко рассказали, что в день вторжения ВСУ услышали громкие звуки в районе трех часов ночи. Вскоре супругам позвонили дети и сказали собирать вещи. Когда россияне отъехали от Суджи, они обнаружили, что забыли взять с собой заранее подготовленные документы.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы. По последним данным, потери Украины в регионе превысили 30 тысяч человек.