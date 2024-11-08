В России отреагировали на решение США сделать исключение из санкций против банков

Депутат Завальный объяснил решение США частично снять санкции прагматизмом

Частичное снятие ограничений с некоторых российских банков со стороны США — хороший факт, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он отреагировал на решение американцев снять запрет на энергетические сделки с рядом финансовых организаций в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минфин США сделал исключение из санкций против некоторых российских банков. Послабления были введены до 30 апреля для сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля, древесины, изотопов урана.

Они на раз, два, три всем запрещают, а сами, когда угроза их энергетической безопасности, они спокойненько это себе разрешают. Это такой общий подход американцев в этом вопросе Павел Завальный депутат Госдумы

Депутат объяснил решение прагматичностью американцев. Завальный также предположил, что они сняли с себя санкции для того, чтобы получать из России обогащенный уран для работы атомных станций.

«Допустим, они у нас получают обогащенный уран, и они очень в нем нуждаются, а чтобы поставлять обогащенный уран, схема расчетов должна быть. Они могли поэтому снять временно санкции, чтобы получить какое-то количество этого урана. У них нет своих фабрик по обогащению урана, и они в последние годы пользовались услугами "Росатома". Мы на этом зарабатывали, у нас такие мощности есть, нам это выгодно тоже. А теперь они сами загнали себя в угол, потому что, если нет топлива, значит, они атомные станции должны просто остановить», — поделился парламентарий.

Неделей ранее американские власти опубликовали новый список из 400 физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. После успешного сдерживания развития проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» США ударили по «Якутский СПГ». Под ограничения попали задействованные в нем ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

