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14:58, 8 ноября 2024Экономика

В России отреагировали на решение США сделать исключение из санкций против банков

Депутат Завальный объяснил решение США частично снять санкции прагматизмом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Павел Завальный

Павел Завальный. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Частичное снятие ограничений с некоторых российских банков со стороны США — хороший факт, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он отреагировал на решение американцев снять запрет на энергетические сделки с рядом финансовых организаций в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минфин США сделал исключение из санкций против некоторых российских банков. Послабления были введены до 30 апреля для сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля, древесины, изотопов урана.

Они на раз, два, три всем запрещают, а сами, когда угроза их энергетической безопасности, они спокойненько это себе разрешают. Это такой общий подход американцев в этом вопросе

Павел Завальныйдепутат Госдумы

Депутат объяснил решение прагматичностью американцев. Завальный также предположил, что они сняли с себя санкции для того, чтобы получать из России обогащенный уран для работы атомных станций.

«Допустим, они у нас получают обогащенный уран, и они очень в нем нуждаются, а чтобы поставлять обогащенный уран, схема расчетов должна быть. Они могли поэтому снять временно санкции, чтобы получить какое-то количество этого урана. У них нет своих фабрик по обогащению урана, и они в последние годы пользовались услугами "Росатома". Мы на этом зарабатывали, у нас такие мощности есть, нам это выгодно тоже. А теперь они сами загнали себя в угол, потому что, если нет топлива, значит, они атомные станции должны просто остановить», — поделился парламентарий.

Неделей ранее американские власти опубликовали новый список из 400 физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. После успешного сдерживания развития проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» США ударили по «Якутский СПГ». Под ограничения попали задействованные в нем ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

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