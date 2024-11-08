Еще одного фигуранта дела о мошенничестве в «Автоматике» перевели под домашний арест

Глава НИО-3 «Автоматики» Нестеров признал вину, он переведен под домашний арест

Начальник НИО-3 концерна «Автоматики» Александр Нестеров признал свою вину в мошенничестве на 300 миллионов рублей и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

После этого суд перевел Нестерова под домашний арест.

Ранее Московский городской суд также перевел из СИЗО под домашний арест бывшего генерального директора «Автоматики» Андрея Моторко. Это сделали из-за неких «изменившихся обстоятельств». Сообщалось, что Моторко частично признал вину.

По версии следствия, возглавляемый Моторко концерн получил от министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 миллионов рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.