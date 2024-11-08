«Изделие 30» для Су-57 показали на фото

Новый двигатель АЛ-51Ф1 для Су-57 впервые показали на фото

Двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 впервые показали на фото. Соответствующе кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Утверждается, что на снимке изображен новый двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30»), который разрабатывали для истребителя пятого поколения.

Считается, что турбовентиляторный двигатель обладает тягой 11 тысяч килограмм-сил (18 тысяч — на форсаже). Этот силовой агрегат позволит развивать Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость до двух чисел Маха. Первые Су-57 получили двигатели АЛ-41Ф1, которые также позволяют истребителю развивать сверхзвуковую скорость без форсажа.

Ранее в ноябре стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация покажет полноразмерный макет нового двигателя для оперативно-тактической авиации на выставке Airshow China 2024. Мотор пятого поколения превосходит прошлые изделия по экономичности, тяге и ресурсу.

В декабре 2023 года источники ТАСС сообщили, что серийные истребители Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам России в 2024 году, получат двигатели второго этапа.