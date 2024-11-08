Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 8 ноября 2024Наука и техника

«Изделие 30» для Су-57 показали на фото

Новый двигатель АЛ-51Ф1 для Су-57 впервые показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

Двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 впервые показали на фото. Соответствующе кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Утверждается, что на снимке изображен новый двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30»), который разрабатывали для истребителя пятого поколения.

Считается, что турбовентиляторный двигатель обладает тягой 11 тысяч килограмм-сил (18 тысяч — на форсаже). Этот силовой агрегат позволит развивать Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость до двух чисел Маха. Первые Су-57 получили двигатели АЛ-41Ф1, которые также позволяют истребителю развивать сверхзвуковую скорость без форсажа.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в ноябре стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация покажет полноразмерный макет нового двигателя для оперативно-тактической авиации на выставке Airshow China 2024. Мотор пятого поколения превосходит прошлые изделия по экономичности, тяге и ресурсу.

В декабре 2023 года источники ТАСС сообщили, что серийные истребители Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам России в 2024 году, получат двигатели второго этапа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на Onlyfans

      По «Звездным войнам» снимут еще три фильма

      Пытавшегося найти жену на российском шоу посадили на 15 лет за расправу

      Иностранные пиво и энергетики в России заставят измениться

      В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

      Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше