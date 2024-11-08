В Молдавии допустили отставку главы Минюста

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу допустил, что министр юстиции Вероника Михайлова-Морару может быть отправлена в отставку в рамках перестановок в правительстве. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, основной акцент будет на системе юстиции. Он пообещал, что «инициативы по этому поводу» будут приняты на следующей неделе.
Ранее премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что в правительстве Молдавии будут проведены перестановки.
Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 3 ноября. По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала действующая глава республики Майя Санду. Она получила поддержку от 55,33 процента избирателей.
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