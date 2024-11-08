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14:08, 8 ноября 2024Наука и техника

Новый катер с «Ураном» передадут ВМФ в 2025 году

Малый ракетный катер «Ступинец» планируют передать ВМФ России в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новый малый ракетный катер (МРК) «Ступинец» проекта 12418, который оснащен комплексом «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025 году. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«Первый из пары малых ракетных катеров, строящихся в Рыбинске, планируется к передаче ВМФ России в 2025 году», — сказал он.

Агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

Собеседник ТАСС отметил, что пару МРК проекта 12418 изначально строили в Рыбинске для иностранного заказчика. После отказа от их приобретения МРК заинтересовался российский флот. Их перевели в категорию ремонтируемых, чтобы установить на катера необходимые ВМФ системы вооружения.

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В арсенал МРК проекта 12418 входит 16 противокорабельных ракет, артиллерийская установка АК-176 и зенитный комплекс АК-630М. Считается, что «Ступинец» войдет в состав Каспийской флотилии.

В августе стало известно, что ВМФ России получил малый ракетный корабль «Амур» проекта 22800, который способен нести крылатые ракеты «Калибр-НК». Корабль получил восемь ячеек комплекса 3С14 для хранения и пуска ракет.

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