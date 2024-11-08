Путин оценил открытие Олимпиады-2024

Путин заявил, что открытие Олимпиады-2024 оскорбило миллионы верующих

Президент России Владимир Путин оценил открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Путин заявил, что открытие Олимпиады-2024 оскорбило миллионы верующих. «Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Люди не чувствуют границ, не видят краев», — посчитал он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Событие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.