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23:46, 7 ноября 2024Спорт

Путин оценил открытие Олимпиады-2024

Путин заявил, что открытие Олимпиады-2024 оскорбило миллионы верующих
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Xu Chang / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил открытие Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Путин заявил, что открытие Олимпиады-2024 оскорбило миллионы верующих. «Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Люди не чувствуют границ, не видят краев», — посчитал он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Событие вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

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