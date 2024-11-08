Уборщица украла из магазина золото на 57 миллионов рублей

В Таиланде уборщица за три года украла из магазина золото на 20 миллионов батов

В Таиланде уборщица ювелирного магазина из провинции Кхонкэн за три года украла с прилавков золотые изделия стоимостью 20 миллионов батов (57 миллионов рублей). Об этом пишет The Thaiger.

В сентябре владелец магазина заметил на видео с камеры наблюдения, как из фартука женщины выпал золотой браслет. Дальнейшее расследование показало, что уборщица воровала постоянно с 2021 года. Следователи обратили внимание на ее страницу в социальных сетях. Там женщина хвалилась покупками украшений, нового мотоцикла и роскошного ожерелья для дочери. Все эти траты не совпадали с ее доходами.

Сначала уборщица во всем призналась и даже вернула часть украденного на сумму около семи миллионов батов (20 миллионов рублей). Однако потом она внезапно наняла адвоката и стала отрицать свою причастность к кражам, несмотря на прямые доказательства в виде роликов с камер наблюдения. Более того, она подала встречный иск против владельца магазина.

В итоге суд обязал бывшую уборщицу заплатить мужчине еще 18 миллионов батов, учитывая сумму украденного и проценты. Однако женщина не сдается и продолжает подавать апелляции.

Ранее сообщалось, что в Индии вор проник ночью в кафе, не нашел в нем денег и, расстроившись, оставил плату за бутылку воды.