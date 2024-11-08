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23:16, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украина получит грант на миллиард долларов от Всемирного банка

Украина получит $1,37 млрд в качестве гранта от Всемирного банка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украина получит 1,37 миллиарда долларов в качестве гранта от Всемирного банка. Об этом сообщил Минфин страны, передает РИА Новости.

«Украина получит около 1,37 миллиарда долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, порядка 1,35 миллиардов долларов выделят США, еще около 10 миллионов евро — из целевого фонда. Происхождение остальной части суммы грантов не уточняется.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о предоставлении Всемирным банком нового пакета помощи Киеву в объеме 750 миллионов долларов. По словам премьера, средства помогут укрепить работу государственных институтов и предоставлять ключевые государственные услуги гражданам.

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