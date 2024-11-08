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19:30, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украинский сервис такси пожаловался на мобилизацию половины водителей

Украинский сервис такси Bolt пожаловался на мобилизацию половины водителей
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Украинский сервис такси Bolt пожаловался на мобилизацию половины водителей автопарков-партнеров. О призыве на фронт таксистов рассказал в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» глава одного из подразделений компании Сергей Павлик.

«Оцениваем, что где-то не меньше 50 процентов водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — сказал он. По его словам, участились случаи, когда водители работают 2-3 недели, а затем их призывают на фронт.

Ранее стало известно, что украинские граждане, которые ограниченно годны к военной службе, должны пройти повторную медкомиссию до 5 декабря 2024 года.

5 ноября депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила о провале плана по мобилизации в этом году. Как она утверждала, темпы призыва в армию начали проседать в сентябре, в течение осени спад продолжился.

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