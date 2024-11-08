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20:47, 8 ноября 2024Спорт

Украинскую футбольную команду в полном составе забрали в ТЦК перед матчем

Украинскую команду «Полтава» в полном составе забрали в ТЦК перед матчем
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: СК «Полтава»

Украинскую футбольную команду СК «Полтава» в полном составе забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК) перед матчем. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Игрокам выписали повестки, а затем отпустили. «Полтава» проиграла матч в этот день, потому что, по словам тренера Руслана Власенко, у футболистов уже не было настроения.

Клуб «Полтава» основан весной 2011 года. На данный момент он выступает во втором украинском дивизионе.

Ранее украинские футболисты отказались приветствовать футбольного рефери из-за его работы в России. Игроки «Кривбасса» из Кривого Рога не стали жать руки турку Арде Кардешлеру, так как ранее он судил матч национальной сборной России.

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