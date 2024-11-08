В Германии заявили о шутовской свободе в соцсети X

В кабмине ФРГ заявили о шутовской свободе в X в ответ на слова Маска о Шольце

Правительство ФРГ заявило, что продолжит присутствие в социальной X, несмотря на резкое заявление ее владельца Илона Маска о канцлере страны Олафе Шольце. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель кабмина Германии Кристиане Хофман подчеркнула, что соцсети являются важным инструментом работы и общения для правительства страны. По ее словам, для Берлина «правильно и дальше присутствовать в X».

«Ведь в X царит шутовская свобода», — заключила Хофман.

Ранее в связи с распадом в Германии правящей коалиции «Светофор» Маск написал в X по-немецки: «Olaf ist ein Narr», что означает «Олаф — карнавальный шут» или «Олаф — глупец».

Ранее Шольц уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

