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15:25, 8 ноября 2024Россия

В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

Депутат Старшинов об идее вверить полиции защиту традиционных ценностей: загадка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Планы вверить полиции защиту российских традиционных ценностей являются «блистательной», но непонятной идеей. Так с иронией об инициативе высказался депутат Госдумы Михаил Старшинов, его слова приводит «Подъем».

«Блистательная идея, но как они собираются это делать, для меня тоже загадка. А самое главное — зачем им этим заниматься? Но они там люди умные, грамотные — значит, это зачем-то надо», — ответил на сообщения о появившейся инициативе он.

Из опубликованного документа непонятно, как именно полиция будет следить за соблюдением традиций, в нем говорится, что положение о полиции дополнят пунктом «осуществление деятельности, направленной на сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы страны в зоне проведения специальной военной операции борются за сохранение русского языка и традиционных ценностей.

ЖЗЛ
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