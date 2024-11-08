В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

Депутат Старшинов об идее вверить полиции защиту традиционных ценностей: загадка

Планы вверить полиции защиту российских традиционных ценностей являются «блистательной», но непонятной идеей. Так с иронией об инициативе высказался депутат Госдумы Михаил Старшинов, его слова приводит «Подъем».

«Блистательная идея, но как они собираются это делать, для меня тоже загадка. А самое главное — зачем им этим заниматься? Но они там люди умные, грамотные — значит, это зачем-то надо», — ответил на сообщения о появившейся инициативе он.

Из опубликованного документа непонятно, как именно полиция будет следить за соблюдением традиций, в нем говорится, что положение о полиции дополнят пунктом «осуществление деятельности, направленной на сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы страны в зоне проведения специальной военной операции борются за сохранение русского языка и традиционных ценностей.