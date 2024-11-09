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10:52, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе усомнились в случайности болезни заявившего о проблемах ВСУ украинского генерала

Боуз усомнился в случайности болезни Марченко, заявившего о проблемах ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Ирландский журналист Чей Боуз усомнился в случайности болезни генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, заявившего о проблемах украинской армии на фронте. Такое мнение он выразил в посте, опубликованном в социальной сети X.

«Несколько дней назад украинский генерал Дмитрий Марченко публично заявил, что донбасский фронт рушится, и он не понимает, почему лучшие бригады ВСУ находятся в Курской области. Абсолютно случайно он "тяжело заболел" и ушел в отставку», — написал западный журналист.

Ранее сообщалось, что Марченко уволился со службы. Утверждалось, что причиной стали проблемы со здоровьем.

Перед этим Марченко заявил о проблемах ВСУ на фронте в Донбассе. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. Люди очень устали», — рассказал он. Военный также назвал три фактора, из-за которых фронт начал рушиться.

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