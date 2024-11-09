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00:43, 9 ноября 2024Мир

«Хезболла» выпустила около 80 снарядов по Израилю

ЦАХАЛ сообщила, что «Хезболла» выпустила около 80 снарядов по Израилю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала за сутки около 80 снарядов, выпущенных ливанским движением «Хезболла».

«Около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Израиля из Ливана», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля нанесли три удара по району Узаи, который находится неподалеку от международного аэропорта Бейрута. До этого ЦАХАЛ сообщила, что около аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле зафиксировано падение ракеты, которая была выпущена шиитским движением «Хезболла» с территории Ливана.

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