ЦАХАЛ сообщила, что «Хезболла» выпустила около 80 снарядов по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала за сутки около 80 снарядов, выпущенных ливанским движением «Хезболла».

«Около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Израиля из Ливана», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля нанесли три удара по району Узаи, который находится неподалеку от международного аэропорта Бейрута. До этого ЦАХАЛ сообщила, что около аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле зафиксировано падение ракеты, которая была выпущена шиитским движением «Хезболла» с территории Ливана.