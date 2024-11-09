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13:31, 9 ноября 2024Мир

Президент Чехии усомнился в обещании Трампа решить украинский конфликт за сутки

Президент Чехии не верит, что Трамп может решить за сутки украинский конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Чехии Петр Павел не верит в обещание победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за сутки. Его слова прозвучали в ходе конференции Prague Defence Summit. Трансляция доступна на YouTube-канале The International Institute for Strategic Studies.

«На данный момент многие страны ждут новой администрации, надеясь, что Дональд Трамп привнесет перемены, особенно после его слов о завершении войны за 24 часа. Я не думаю, что это возможно», — заявил он. При этом чешский президент выразил уверенность в том, что американский политик приложит все усилия для завершения конфликта и заключения соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне начали обсуждать возможный ответ на спорные приказы Дональда Трампа.

Дональд Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 6 ноября политик победил на выборах, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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